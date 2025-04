Delegacia de Araucária instaura inquérito para apurar acidente que vitimou a jovem Marina

A Delegacia de Polícia Civil de Araucária instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte da jovem Marina Eduarda Lelak Barkert, 15 anos, que foi vítima de um acidente no dia 24 de março e faleceu dois dias depois no hospital.

O caso aconteceu no bairro Capela Velha, e segundo apurado nas investigações, Marina e uma amiga desciam de bicicleta pela rua Bico-de-Lacre, no momento em que um micro-ônibus vinha pela rua Tesoureiro. A colega conseguiu atravessar a via, porém Marina não teve a mesma sorte e foi colhida pelo veículo.

O motorista já prestou depoimento na Delegacia e disse que não percebeu a jovem descendo de bicicleta pela via transversal, por isso, não teve tempo de desviar e evitar a colisão.

Segundo a Delegacia, a jovem que estava com Marina no momento do acidente e mais dois passageiros do micro-ônibus deverão ser ouvidos nos próximos dias para dar andamento ao inquérito. “Por enquanto, não é possível fazer nenhuma afirmação sobre a conduta do motorista”, disse o delegado Erineu Portes.