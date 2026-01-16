A Delegacia de Polícia Civil de Araucária instaurou um inquérito para apurar o confronto entre a Guarda Municipal e um suspeito de violência doméstica, ocorrido no domingo, 11 de janeiro, no bairro Capela Velha. Segundo o delegado Felipe Martins, o inquérito investiga as circunstâncias da morte de Jhonatan Wilian dos Santos Silva, de 27 anos, buscando apurar a legalidade da atuação da Guarda Municipal. As investigações incluem perícia, análise do armamento apreendido e coleta de depoimentos, os quais já estão em andamento.

“Os guardas municipais foram ouvidos, as armas utilizadas na ocorrência foram devidamente apreendidas e encaminhadas para a perícia, também periciamos o local do fato e tudo está sendo apurado”, explicou o delegado.

Um segundo inquérito foi instaurado para tentar identificar os responsáveis pelo incidente com o ônibus do TRIAR, que foi incendiado em sinal de protesto contra a morte de Jhonatan, naquele mesmo dia.

“Ambos os inquéritos foram instaurados prontamente, logo que tomamos conhecimento dos fatos. As diligências relacionadas à morte do indivíduo iniciaram já no domingo”, completou Martins.

RELEMBRE OS FATOS

Jhonatan Wilian dos Santos Silva, de 27 anos, morreu no confronto com a GMA, durante o atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. De acordo com informações da própria GMA, inicialmente a equipe foi acionada para atender um caso de Maria da Penha, e no local, os agentes encontraram a vítima com lesões aparentes e chorando. A mulher relatou que o agressor era extremamente violento e viciado em drogas.

A vítima estava muito abalada e não teve condições de repassar características detalhadas do suspeito, porém um morador informou à equipe o local onde o homem estaria. Ao chegar no endereço indicado, os policiais localizaram Jhonatan e o abordaram. Ainda segundo o relato dos agentes, ele já apresentava comportamento agressivo no momento da ação e confessou a agressão. Ao ser solicitado que apresentasse documentos pessoais, informou que estavam em sua residência, para onde seguiu acompanhado pela equipe.

Durante o deslocamento até a casa, o homem continuou agressivo e acelerou os passos com a intenção de se distanciar dos policiais. Já no interior da residência, Jhonatan teria levado a mão a um amontoado de roupas e cobertores, de onde apontou uma arma de fogo em direção aos policiais. Para repelir a injusta agressão, os policiais efetuaram disparos de arma de fogo, que atingiram Jhonatan, o levando a óbito

Edição n.º 1498.