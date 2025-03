Delegacia de Araucária investiga homicídio ocorrido no Capela Velha

A Delegacia de Polícia de Araucária investiga o homicídio de Daniel Antônio Soares, de 49 anos, que foi encontrado morto dentro de sua casa na Rua Faisão, esquina com a Rua Arapongas, no bairro Capela Velha, na manhã de quarta-feira, 05 de março. A Polícia Militar de Araucária foi acionada para atender uma suspeita de homicídio, e quando a equipe chegou no local, a ocorrência se confirmou.

No local, uma das filhas da vítima conversou com os policiais e disse que recebeu uma ligação da mãe, contando que tinha ocorrido uma briga entre o casal e pedindo para que ela não voltasse para casa.

Contrariando o pedido da mãe, a filha foi até a residência acompanhada de sua tia, e como não obtiveram respostas do casal, acionaram a Polícia Militar. A jovem também mora na casa, mas não estava presente no momento da suposta discussão.

Com a autorização da filha, os agentes entraram na residência e encontraram Daniel caído no chão de um dos quartos, e havia muito sangue próximo ao corpo. A companheira da vítima não foi localizada, assim como a outra filha do casal, uma criança de 9 anos. Segundo familiares, o casal se envolvia em constantes discussões, muitas das quais resultaram em registros de ocorrência.

A equipe da PM isolou a área e acionou o SIATE, que confirmou o óbito de Daniel. A Polícia Científica também foi acionada para periciar a cena do crime e o IML fez o recolhimento do corpo. A Delegacia de Polícia já está apurando a autoria e a motivação do homicídio.

De acordo com o delegado Felipe Martins, as equipes estiveram no local do crime e nesse momento fazem diligências. “A perícia do local já foi realizada e parentes foram ouvidos, mas por enquanto a esposa está em local incerto e não sabido. Entretanto, ainda não é possível afirmar que ela foi a autora do crime, já que as diligências ainda estão em curso, A expectativa é de que ela possa se apresentar na Delegacia nas próximas horas”, adiantou o delegado.

Edição n.º 1455.