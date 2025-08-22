A Delegacia de Polícia Civil de Araucária avançou nas investigações em torno do homicídio de Marcos Felipe Haus de Lima, de 36 anos, ocorrido na tarde de domingo (17), na Rua Maria Fressato Basso, no Jardim Santa Eulália, no bairro Campina da Barra. O crime aconteceu em plena luz do dia, em uma rua que costuma ser bastante movimentada, o que assustou os moradores.

Delegacia de Araucária já tem autoria de crime ocorrido no Campina da Barra
Foto: Divulgação. Marcos Felipe foi morto com pelo menos três tiros.

De acordo com o delegado Erineu Portes, a autoria do crime está definida, porém a motivação ainda depende de novas investigações. Também de acordo com Portes, a vítima Marcos Felipe já tinha passagens pela polícia por furtos de veículos e de carga, e também por receptação.

Conforme relatos de testemunhas, no dia do crime, um homem armado com pistola teria se aproximado de Marcos e efetuado os disparos em direção à sua cabeça, sem lhe dar a mínima chance de reação. Na sequência, o atirador teria fugido em direção a uma área de mata.

Populares chegaram a acionar as equipes de socorro, mas Marcos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

