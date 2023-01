Delegacia de Polícia de Araucária recebe reforço de um delegado adjunto

Araucária ganhou nesta semana um reforço para a segurança pública do município. A Delegacia de Polícia Civil recebeu o delegado adjunto Jessé Kraus, que iniciou os trabalhos no município no dia 2 de janeiro. Ao Jornal O Popular, o delegado titular Thiago Wladyka destacou a importância da vinda de mais um delegado para o município. “A chegada do delegado ajuda muito no nosso serviço, torna bem mais dinâmico, principalmente porque todas as funções, até então, eram atribuídas a mim, porque eu era o único delegado da Delegacia de Araucária. Agora posso delegar várias funções, ele irá me assessorar e juntos iremos debater ideias para um melhor policiamento no município”.

Jessé integra o grupo de mais de 400 servidores recentemente contratados para compor o efetivo da Polícia Civil do Paraná. É delegado desde julho do ano passado e frequentou a Escola de Polícia durante seis meses, até sua formação. Este é seu primeiro cargo assumido na Polícia Civil do Paraná, já foi policial civil no Rio Grande do Sul, onde trabalhou na Central de Flagrantes e também na Delegacia de Homicídios.

Questionado sobre as expectativas quanto ao município, o delegado adjunto Jessé Kraus afirmou que espera muito trabalho. “Minha expectativa é realizar o meu melhor aqui para a cidade, dentro do lema da polícia que é servir e proteger. Fui muito bem recebido pela equipe e pelo delegado titular e com certeza estouentrando num time muito bom de trabalho. E eu vim para somar”, destacou.