Delegacia instaurou inquérito para apurar motivo que levou dois amigos a se esfaquearem

A Delegacia de Araucária já instaurou inquérito e ainda ouve testemunhas para investigar a briga que resultou em dois homens esfaqueados no último domingo (07/01).

O caso aconteceu na Rua Capivari, no Jardim Shangri-lá, após os dois terem bebido e saído juntos de uma distribuidora de bebidas. Eles foram socorridos pelo Samu, encaminhados ao hospital e ainda estão internados.

Segundo a DP, os dois se conheciam, eram amigos, e estavam bebendo juntos. “Pelas imagens das câmeras de segurança é possível perceber que os dois estavam bastante alterados no momento da briga, mas ainda não se sabe qual foi a real motivação do desentendimento. Eles foram indiciados, porém as investigações continuam”, afirmou o delegado Erineu Portes.

Edição n.º 1397