Delegacia já investigava “laboratório de drogas” no Fazenda Velha

A Delegacia da Polícia Civil de Araucária já vinha conduzindo uma investigação em torno do “laboratório de drogas” que foi desarticulado pela ROTAM, unidade operacional da Polícia Militar, na noite de terça-feira (03/09). Com a prisão de um dos suspeitos, que segue detido na carceragem do Município, a DP avançou nas investigações. “Estamos ultimando algumas informações para solicitarmos as devidas medidas cautelares”, disse o delegado Erineu Portes.

A operação onde a PM apreendeu as drogas aconteceu na rua Helena Pietrzyk Kurletto, no bairro Fazenda Velha. Foram apreendidos cerca de 20 mil comprimidos de ecstasy, totalizando 8 kg, e MDMA em pó, já pronto para a fabricação do comprimido. Ainda entre as apreensões estavam 7,760 Kg de cocaína distribuídos em 5 pacotes, e 24 gramas de maconha.

A denúncia da existência do laboratório chegou por um morador da Cidade Industrial de Curitiba, no momento em que a ROTAM fazia um patrulhamento de rotina. Ele relatou à equipe que havia descoberto, através de outras pessoas, a existência de um imóvel em Araucária, que estaria fabricando ecstasy.

O único suspeito que estava no local no momento da chegada da ROTAM até tentou fugir pelo telhado, mas foi abordado e preso. Segundo a DP, o homem é morador de Araucária e já tem passagens pela polícia.

