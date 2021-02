Delegacias de Araucária vão ocupar imóvel onde funcionava a Banda Municipal

Compartilhe esta notícia

A antiga sede da Banda Municipal, na região central, vai abrigar em breve as duas delegacias da cidade. Foto: divulgação

A antiga sede da Banda Municipal de Araucária, localizada na Rua Coronel João Antônio Xavier, 906, Centro, perto do terminal central de ônibus, deverá abrigar em breve a Delegacia de Polícia (DP) e a Delegacia da Mulher (DM) de Araucária. As duas unidades permanecerão em imóveis alugados, pelo menos até que seja concluída a obra da Delegacia Cidadã, que está sendo construída no Jardim Santa Regina e deverá abrigar as duas delegacias. A DP estava de olho em outro imóvel, localizado próximo a sua atual sede, mas as negociações com o proprietário acabaram não evoluindo. Apesar de o novo local estar praticamente definido, a mudança ainda não tem data para acontecer.

Existia também a dúvida com relação a DM, se permaneceria junto com a Guarda Municipal, na sua nova sede, ou se ficaria junto com a DP. A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou que as duas unidades ocuparão o mesmo imóvel.

Guarda Municipal

A Guarda Municipal também está de “malas prontas” e deverá se mudar em breve para o prédio que até então era ocupado pela empresa de ônibus Transtupi, no bairro Estação. De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, José Roberto Fortes Couceiro, a mudança deverá ocorrer na primeira quinzena de março. “Estamos acertando alguns detalhes como adequação das salas e pequenos reparos, mas logo estaremos na nova sede”, garantiu.

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021