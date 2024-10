Deliciosa feijoada da Tia Celina será no dia 9 de novembro. Reserve a sua!

A feijoada mais aguardada do ano está chegando aí! A Tia Celina, voluntária do Jardim Fonte Nova, já está preparando todos os ingredientes para servir o prato no dia 9 de novembro, a partir das 11h30, na Rua Madeira, 48. Toda a renda obtida com a venda será revertida para o projeto Natal Feliz, que este ano está na sua 11ª edição.

A porção da feijoada serve duas pessoas, custa R$ 50,00 e inclui arroz, farofa, couve, vinagrete e laranja. As reservas devem ser feitas antecipadamente pelo fone/WhatsApp (41) 99611-5647. As 20 primeiras reservas ganharão um mimo da Tia Celina.

Edição n.º 1438.