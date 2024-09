Demora da Sanepar em restabelecer fornecimento de água deixa consumidores irritados

Moradores de Araucária estão insatisfeitos com a Sanepar, isso porque sempre que a companhia anuncia que haverá interrupção no fornecimento de água, o restabelecimento do serviço nunca volta no prazo prometido. No último corte programado, a Sanepar divulgou que alguns bairros ficariam sem água nos dias 28 e 29/08, e também estabeleceu prazos para que o serviço fosse restabelecido, no entanto, moradores afirmam que a água só voltou muito tempo depois e em alguns bairros chegou a ser cortada antes do prazo.

“Moro na Rua Eduardo Vagner, no bairro Costeira, e aqui a água demorou muito pra voltar, passou longe do prazo que a Sanepar havia dito”, criticou uma moradora. “Na minha casa a água já começou a faltar no dia 26, ou seja, dois dias antes do que foi divulgado. Agora imagine você, ficar quatro dias sem água da rua. Fiquei indignada!”, reclamou outra moradora.

Sobre as reclamações de falta de água em Araucária, a Sanepar informou que nos dias 28 e 29/08 estavam programados serviços de adequação elétrica em unidades do sistema de abastecimento. E completou que os serviços foram concluídos dentro do prazo, assim como a normalização no fornecimento de água ocorreu conforme o previsto.

No domingo (31/08), a companhia disse que houve rompimento de adutora que afetou o abastecimento em alguns bairros da cidade, sendo normalizado no fim da manhã do mesmo dia. Já com relação a reclamação da moradora que disse ter ficado sem água desde o dia 26, a empresa declarou não ter registro de ocorrência no sistema.

Onde reclamar

A orientação da Sanepar é para que os clientes liguem no telefone 0800 200 0115 ou para que enviem mensagem pelo WhatsApp (41) 9544-0115 quando tiverem falta de água. Assim, a companhia poderá enviar imediatamente as equipes para verificar a causa, solucionar o problema e restaurar o mais rápido possível o abastecimento no local.

Edição n.º 1431.