Departamento de Epidemiologia tenta frear os “sommeliers de vacina”

Quem escolher marca de vacina arrisca ser punido e ficar sem o imunizante. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Os “sommeliers da vacina” —como tem sido chamadas as pessoas que querem escolher qual imunizante contra a Covid 19 tomar – estão se proliferando por toda parte, e em Araucária, não tem sido diferente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), é recorrente encontrar pessoas na fila de vacinação, escolhendo qual vacina tomar e desistindo de se imunizar. Desde que os “sommeliers’’ começaram a aparecer, a Secretaria de Estado da Saúde adotou como medida, a não divulgação da marca da vacina durante os chamamentos dos grupos prioritários.

Em algumas cidades do País, ações mais drásticas também foram adotadas, como a assinatura de um termo de desistência para quem optar por não se vacinar e o nome incluso no final da lista. De acordo com a SMSA, em Araucária, não há o termo ou outra medida mais enérgica, porém a desistência por parte dessas pessoas, tem prejudicado toda a logística de vacinação.

“Não é permitido fazer a escolha da marca da vacina e não faz sentido a recusa de algumas pessoas, já que todos os imunizantes disponibilizados pela rede são eficazes contra a Covid-19”, orientou o Departamento de Vigilância Epidemiológica. O departamento esclareceu ainda que é importante que o maior número de pessoas receba a imunização para frear a proliferação do vírus.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021