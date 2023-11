Depill Care está há 9 anos no mercado oferecendo o que existe de mais moderno em depilação

Atualmente existem diferentes técnicas de depilação, que contribuem para a diminuição dos pelos, podendo ser feitas em qualquer lugar do corpo. No entanto, a escolha de uma clínica conceituada e de credibilidade na hora de buscar o serviço, é extremamente importante. A Clínica de Depilação Depill Care, que tem uma de suas unidades em Araucária, foi fundada pela Adriana Florêncio em 08/09/2014, para oferecer diferentes técnicas próprias de depilação. Uma delas é a depilação com cera, utilizando produto próprio, especialmente desenvolvido para a Depill Care, para atender tanto o público feminino quanto o masculino.

Outra técnica que a clínica vem oferecendo há quatro anos é a depilação a laser de diodo, com ponteira resfriada, atualmente um dos métodos mais eficazes para eliminar os pelos de forma definitiva e sem dor.

“A Depill Care está a mais de 9 anos prestando serviços de qualidade, utilizando produtos e técnicas exclusivas, que geram um resultado excelente para os seus clientes. Além da sólida experiência, nossos profissionais são qualificados e utilizamos produtos formulados com matérias-primas cientificamente combinadas e a técnica exclusiva do time da Depill”, afirma Adriana Florêncio.

Foto: Marco Charneski. Clínica oferece atendimento tanto para mulheres quanto para homens.

Tipos de depilação disponíveis na Depill

A depilação com cera quente tem como base principal o mel legítimo e colhido com apicultor tradicional, e a cera de algas de qualidade, superior as que são encontradas no mercado.

A depilação a laser definitiva utiliza a máquina Vectus, de tecnologia americana, que permite trabalhar em regiões maiores em menos tempo e com eficácia. Já a depilação egípcia emprega técnicas utilizadas em linha de costura 100% algodão e tem a capacidade de tirar todos os pelos indesejáveis. Os resultados tendem a durar 30 dias.

Foto: Marco Charneski. Depill Care está a mais de 9 anos prestando serviços de qualidade.

