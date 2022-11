Depois de anos de luta, adolescente de apenas 13 anos perde a batalha contra o câncer

jovem Beatriz Vidovix Saad da Silva perdeu a batalha para o câncer e faleceu nesta segunda-feira (07/11). Bia completou 13 anos ontem (06) e no dia do seu aniversário, recebeu uma linda e emocionante homenagem de seus amigos, que entoaram louvores e oraram com ela. “Hoje é o aniversário da minha princesa, recebemos uma visita abençoada do Chama Coral e choramos muito porque o momento é delicado, estamos muito agradecidos pelo carinho de todos, pudemos sentir o amor de Deus. Deus abençoe a Beatriz e faça a vontade dele na sua vida”, disse a mãe Patrícia, durante o aniversário da filha.

Bia passou muitos anos enfrentando vários tipos de tratamentos e lutando pela vida. Foi acometida por três diferentes tipos da doença, o primeiro diagnóstico veio quando ela tinha 1 aninho e 3 meses. Foi um retinoblastoma no olho direito, e ela precisou fazer quimioterapia. Com 2 anos, ela precisou retirar o olho, e depois da enucleação ainda fez quimioterapia por mais 1 ano. Terminou o primeiro tratamento com 3 anos e 9 meses.

Quando ela tinha 8 anos apareceu outro retinoblastoma na tíbia distal, e Beatriz passou novamente por quimioterapia, só que dessa vez mais agressiva. Logo após foi submetida a uma cirurgia para retirar o tumor e fez um enxerto ósseo, que foi um sucesso. Com 11 anos foi diagnosticada com osteossarcoma no fêmur, e teve que amputar a perna.

Embora tenha enfrentado todas essas batalhas com muita alegria e vontade de viver, infelizmente Beatriz não resistiu e veio a falecer, deixando um vazio no coração de seus familiares e amigos. A morte da jovem gera comoção nas redes sociais, muitas mensagens de apoio à sua família. Ainda não há informações quanto ao local de velório e sepultamento.