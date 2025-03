Deputado Gilson de Souza e vereador Pr. Castilhos entregam recursos para o Colégio do Costeira

O deputado estadual Gilson de Souza (PL) e o vereador Pr. Eduardo Castilhos (PL), presidente da Câmara de Araucária, realizaram nesta segunda-feira, 24 de março, a entrega simbólica de um cheque no valor de R$ 100 mil para a comunidade escolar do Colégio Estadual Professora Maria da Graça Siqueira e Lima, que fica no bairro Costeira.

O investimento, viabilizado pelo programa Escola Mais Bonita, será destinado à adequação e manutenção da rede elétrica da instituição, que já há anos precisava de uma manutenção. Como se sabe, o prédio que abriga hoje a instituição estadual pertencia ao Município e por décadas foi sede da Escola Municipal David Carneiro. Posteriormente, a Prefeitura transferiu a propriedade do imóvel à Secretaria de Estado da Educação (SEED).

Segundo a diretora do colégio, Flávia Braga, a melhoria permitirá a instalação de aparelhos de ar-condicionado, beneficiando diretamente os alunos. “Esse recurso chega em um momento muito importante. Com essa adequação na parte elétrica, finalmente poderemos instalar os equipamentos de climatização, proporcionando mais conforto para nossos estudantes e professores”, afirmou.

O vereador Pr. Eduardo Castilhos ressaltou a relevância da instituição para a cidade. “O Colégio Professora Maria da Graça atende mais de 1.200 alunos e desempenha um papel fundamental na educação do nosso município. Estamos muito felizes por viabilizar essa melhoria por meio da parceria com o deputado Gilson de Souza”, destacou.

O deputado também celebrou o repasse e reafirmou seu compromisso com a educação. “Estamos mais uma vez em Araucária para entregar investimentos que fazem a diferença. Em parceria com o governador Ratinho Junior e o vereador Pr. Castilhos, garantimos recursos que vão melhorar a infraestrutura da escola e proporcionar um ambiente mais adequado para alunos e educadores”, ressaltou Gilson de Souza.

Edição n.º 1458.