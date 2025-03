Deputado Gilson de Souza retorna com boas notícias para Araucária

O deputado estadual Gilson de Souza (PL) voltou a Araucária na última semana para uma conversa com o presidente da Câmara, Eduardo Castilhos (PL) e o secretário de Governo da Prefeitura, Edson “Coruja” Roberto da Silva. O objetivo da nova visita foi apresentar avanços em demandas encaminhadas pelo Município em sua primeira estada por aqui.

Entre os temas abordados, destacam-se a regularização fundiária do bairro Jardim Israelense, a construção de novas escolas estaduais e o repasse de recursos provenientes da indenização paga pela Petrobras pelo acidente ambiental ocorrido em julho de 2000.

Regularização fundiária – A primeira boa notícia impacta diretamente 1.100 famílias residentes no Jardim Israelense. Em contato com a empresa Terra Nova, o deputado recebeu a confirmação de que o processo de regularização fundiária avançou significativamente. Além disso, os moradores já têm garantido o atendimento da Copel e da Sanepar.

“Junto com o prefeito Dr. Gustavo e o vereador Pr. Castilhos, percorri o bairro e pude ver de perto as dificuldades enfrentadas por essas famílias. Com a graça de Deus, já temos boas notícias para parte dos moradores, que contarão com regularização fundiária e os serviços da Copel e da Sanepar”, destacou o deputado Gilson.

Educação – Outra pauta importante tratada na reunião foi o funcionamento compartilhado entre o município e o Estado de nove escolas de Araucária. O deputado Gilson solicitou um posicionamento à Secretaria de Estado da Educação (Seed), que confirmou a visita do secretário Roni Miranda ao município e seu compromisso em solucionar a questão. O Estado planeja construir novas escolas estaduais, mas condicionou o investimento à doação de terrenos por parte da prefeitura.

O vereador Pr. Castilhos manifestou preocupação com a situação. “Com essas nove escolas compartilhadas, o município enfrenta dificuldades para implantar o contra-turno e outras melhorias. É fundamental resolver essa questão para garantir um ensino de qualidade”, afirmou.

Indenização da Petrobras – O repasse de parte da indenização paga pela Petrobras também esteve na pauta. Em contato com o Instituto Água e Terra (IAT), o deputado Gilson obteve a informação de que Araucária deverá receber R$ 43 milhões, valor que será destinado a projetos ambientais, incluindo monitoramento, fiscalização, drenagem e reestruturação de equipamentos.

O secretário de Governo, Coruja, confirmou que o município já apresentou dois projetos, mas expressou descontentamento com o montante destinado. “Infelizmente, o valor previsto não condiz com o impacto ambiental sofrido por Araucária”, afirmou.

O deputado Gilson também defendeu um repasse maior para a cidade. “Sem dúvida, Araucária foi o município mais prejudicado. Precisamos lutar por mais recursos dessa indenização para beneficiar a população”, pontuou.

Encerrando a agenda do parlamentar em Araucária, o secretário Coruja agradeceu a visita e o empenho do deputado Gilson de Souza em trabalhar pela população e já trazer as respostas para demandas apontadas pela prefeitura.