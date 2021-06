Deputado Luizão destina meio milhão para a Saúde de Araucária

Renaldo, Hissam e Luizão em visita deste realizada à Prefeitura antes do início da pandemia. Foto: divulgação

O deputado federal Luizão Goulart destinou ao Município de Araucária R$ 500 mil para que a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) utilize no custeio de serviços de atenção primária.

A emenda foi incluída no orçamento da União deste ano e os valores serão encaminhados ao Município por meio do Fundo Nacional de Saúde (FNE). A expectativa é que os recursos estejam disponíveis já agora no mês de agosto.

De acordo com Luizão, com os gastos extras que os municípios estão tendo no enfrentamento à pandemia, a emenda poderá auxiliar a Prefeitura no custeio das ações de saúde.

Em ofício endereçado ao Município comunicando acerca dos recursos, ele ainda manifestou suas condolências a todos os araucarienses que tiveram familiares vitimados pela Covid-19.

A destinação dos recursos a Araucária havia sido também um pedido do empresário Renaldo Rodrigues, que apoiou Luizão quando este foi candidato a deputado federal em 2018. “O Luizão é um dos melhores parlamentares que temos hoje no Brasil. Preparado tecnicamente e com um olhar humano acerca das necessidades de nossa população. Estive com ele e o prefeito Hissam em visita na Prefeitura ainda antes da pandemia e ele reforçou esse compromisso com Araucária”, enfatizou.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1266 – 17/06/2021