Desafio Pneu Furado reuniu mais de 100 ciclistas e já tem vencedores

Anderson Penkal (da esquerda) e Leandro, que fez todos rodarem muito, fazendo em média 200km por dia. Foto: divulgação

Mais de 100 ciclistas participaram do desafio Pneu Furado, organizado pelo atleta e youtuber Matheus Henrique, que começou no dia 7 e encerrou no dia 11 de julho. Entres os participantes estavam 88 homens e 22 mulheres. Durante cinco dias, os competidores se esforçaram ao máximo para vencer o desafio, e teve até quem percorreu mais de 1.500km na semana e levou marmita para ficar mais horas pedalando. O controle dos percursos foi online, pelo aplicativo Strava, e todos os dias Matheus fazia lives no seu canal Pneu Furado, onde atualizava o ranking.

Maior distância que era a principal categoria, ganharam o Anderson Penkal com 1657,7km e a Suzi Mara Belo (ela andou muito, ficou em 6° junto com os homens) com 1.060,5km. Na categoria Maior atividade os dois lideraram também. Penkal com 480km e Suzi com 251,9. Na Maior Altimetria os vencedores foram a Ana Paula Oliveira e o Anderson Bordignon. Como melhor equipe venceu a Archelau Team, em 2º lugar ficou a Jabuti e em 3º a Canela Froxa. “O total de Kms rodados entre todos os participantes do desafio foi de 33.471,56km. Também arrecadamos mais de 500kg de alimentos e fizemos uma doação de sangue”, disse o organizador Matheus.

Os vencedores receberam prêmios em dinheiro. Anderson Penkal e Suzi Mara Belo, que venceram nas categorias Maior Atividade e Distância, doaram suas premiações para a garotinha Beatriz Vidovix Saad da Silva, de apenas 11 anos, que luta contra um câncer. Bia precisa fazer uma cirurgia urgente e arrecada recursos para custar o tratamento através da vaquinha virtual https://www.vakinha.com.br/vaquinha/a-bia-precisa-de-voce.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021