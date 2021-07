Desafio “Pneu Furado” tem mais de 100 participantes

O percurso de cada ciclista é controlado pelo aplicativo Strava. Foto: divulgação

Mais de 100 ciclistas estão participando do desafio Pneu Furado, organizado pelo atleta Matheus Henrique – dono de um canal de bike no Youtube – que começou no dia 7 de julho e segue até o próximo domingo, dia 11. O desafio foi proposto para que as pessoas pudessem se movimentar, principalmente em tempos de pandemia, onde a preguiça tem feito parte da vida de muitos. “Quando lancei a ideia achei que ia ter no máximo uns 30 inscritos, assim como no desafio que eu participei e venci com o percurso de 4.365km, em abril deste ano, que durou um mês, e teve apenas 20 ciclistas. Mas eu me surpreendi, pois no primeiro dia já atingimos 30 inscritos e fechamos com mais de 100, inclusive inscritos de municípios vizinhos como a Lapa, Contenda, Curitiba, Campo Largo e tem até uma participante de Santa Catarina”, comentou.

O controle dos percursos dos competidores é feito de forma online, pelo aplicativo Strava e todos os dias Matheus faz uma live no seu canal Pneu Furado, onde atualiza o pessoal sobre o ranking e faz sorteios com brindes, que conseguiu com algumas lojas da região. As equipes também poderão conseguir pontos extras, através da doação de alimentos e da doação de sangue. Os competidores concorrem em quatro categorias: melhor equipe, maior elevação na semana, maior distância em uma única atividade e maior quilometragem na semana. As três primeiras categorias receberão troféus e brindes e a quarta categoria ganhará troféu e uma premiação em dinheiro, tanto para a primeira colocada do feminino quanto para o primeiro colocado masculino.

“Agradeço o apoio das lojas e pessoas que doaram brindes, como a Pia Bikes, Clara Pizzaria, Cicles Archelau, Manzatti, Tarta Bikes, D2 Bike Shop, Vina Bike, André Padilha, Gustavo Tortato, Aviário Cristal, Academia Força Livre e Fera’s Team By Alexandre Perdão. Também convido todos a acompanharem o meu canal no Youtube https://is.gd/pneufurado”, finaliza Matheus.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021