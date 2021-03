Desafios e possibilidades para a Educação Semana Pedagógica SMED 2021

Compartilhe esta notícia:

A Formação Continuada para os profissionais da Educação é fundamental para o aprimoramento da prática pedagógica, minimização das possíveis lacunas da formação inicial, organização do trabalho pedagógico, tanto remoto, quanto presencial durante e após a pandemia. A formação também possibilita a elaboração de estratégias para superar as dificuldades observadas nas práticas pedagógicas, visando a melhoria no processo de ensino e aprendizagem, com aperfeiçoamento dos saberes necessários para as práticas no contexto escolar, bem como, em relação à evolução das práticas pedagógicas e às novas tendências.

Entre os dias 08/03 a 12/03 acontece a Semana Pedagógica para os profissionais da rede municipal de ensino de Araucária, que trouxe como tema: Desafios e Possibilidades para a Educação, com formato à distância, devido ao atual momento que enfrentamos de pandemia do Covid-19.

As palestras são de grande importância para o contexto escolar, com o objetivo de fortalecer e ampliar a prática pedagógica. O tema está em consonância com as proposições dos diálogos direcionados ao momento atual, abordando assuntos como Inclusão, Desafios para o Professor, Educação Híbrida e Ferramentas para o Ensino Remoto, entre outras, com profissionais de referência da Educação Nacional, Estadual e Municipal.

Esse evento está sendo transmitido no Canal Educação Araucária do Youtube, onde o público alvo são os professores, educadores, gestores escolares, famílias, e demais participantes do processo educativo.

Além da programação destinada aos profissionais da educação, foi pensada com muito carinho e dedicação uma série de atividades para o público infantil. A Semana Pedagógica para crianças/estudantes da Rede Municipal de Educação de Araucária conta com a participação de profissionais e estudantes da rede municipal, compreendendo atividades de contação de histórias e relaxamento/meditação infantil. Essa programação é veiculada pelo canal Educação Araucária, no YouTube, durante toda a semana, sempre às 15 h.

Visando valorizar também a participação dos profissionais, ainda que de forma remota, as formações buscam possibilitar a interação de todos os interessados a expressarem suas opiniões em experiências no que se refere aos diferentes temas, por meio dos comentários e do chat. Já no primeiro dia foi possível verificar o envolvimento e interesse dos participantes quanto à busca de subsídios para uma prática afetiva e efetiva e assim, espera-se que esta semana seja significativa e que contribua para as reflexões e ações de todos os atuantes que buscam uma educação de qualidade.

Esse evento vem de encontro ao momento delicado que vivenciamos. Não se consegue mensurar o quanto essa pandemia afetou e continua afetando o psicológico e financeiro das pessoas e principalmente o emocional das crianças, que são os mais atingidos pelo distanciamento social, pois muitas relações nesta faixa etária são estabelecidas nos ambientes educacionais.

Essa Semana Pedagógica foi pensada e planejada, com a intenção de acolher a comunidade, as crianças, estudantes e profissionais da educação. Não sabemos se o caminho certo é ou será este (debatido nesta semana), pois não existe uma fórmula mágica para fazer dar certo as ações planejadas, mas temos a certeza que como bem disse a professora Carla Saad na sua fala intitulada “Um repensar sobre a educação: Tempos de Acolhimento”; “O caminhar se faz caminhando”. Seguimos caminhando, explorando os caminhos, as possibilidades, para enfrentarmos juntos esse momento na educação!

Equipes de Ensino – SMED

Publicado na edição 1252 -11/03/2021