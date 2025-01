Descubra os nomes de bebês mais populares de Araucária em 2024

O nascimento de um filho é um passo muito importante na vida de um casal. Além do momento em que o sexo do bebê é anunciado, a escolha do nome também carrega muita emoção e felicidade. Muitos nomes e sobrenomes possuem origem de outras nações, grande parte pela mistura de nacionalidades da população brasileira, causada pela imigração e colonização.

Em Araucária, durante o ano de 2024, os dois primeiros nomes mais usados foram masculinos, seguidos por três nomes femininos. Os dados foram disponibilizados pelo cartório local de Registro Civil e Títulos e Documentos.

O primeiro lugar ficou com o nome Anthony, e suas variações Antony e Antoni. Existem muitas variantes desse nome pelo mundo, sendo Antônio em espanhol e italiano; Antoine, em francês; Anton, em escocês e eslavo; e Antonius, que pode ter origem do latim, etrusca, grega ou alemã. O nome Anthony, especificamente, é uma versão inglesa do nome Antonius, e significa ‘valioso’ ou ‘inestimável’. De forma geral, ele é definido com características de determinação, coragem, força e senso de justiça.

Na segunda colocação aparece o nome Ravi e sua variação Rhavy. Significa ‘o Sol’, ‘Deus do Sol’ ou ‘raio de sol’, e tem origem de uma língua antiga da Índia e do Nepal, o sânscrito. Mesmo sendo um nome masculino, possui algumas variações femininas, como Raviya e Ravina. Os pais nomeiam seu filho com esse nome, desejando vitalidade, energia e luz, já que na cultura indiana o sol é associado a essas palavras.

Helena, com as variações Hellena e Elena foi o terceiro nome entre os cinco mais utilizados em 2024. Sendo associado a um nome que carrega beleza, inteligência e sabedoria, possui ‘tocha’ como tradução literal; já de forma simbólica significa ‘aquela que ilumina’ ou ‘a reluzente’, além de ‘brilhante’ e ‘resplandecente’. Possuindo origem da Grécia, o nome faz referência a mitologia grega como Helena de Troia, a filha de Zeus e Leda em algumas versões da história.

O quarto nome da lista é Laura, que possui origem do latim, com significado de ‘vitoriosa’ ou ‘triunfadora’, sendo a tradução literal ‘loureiro’. A bebê nomeada como Laura carrega várias características, como sabedora, elegância, doçura, força interior, determinação, liderança, senso de justiça, inteligência, intuição e criatividade. Esse nome possui as variações de Laurinda, Larissa, Loreta, Luara, Laurita e Lauriana.

O nome Maitê está na quinta colocação da lista. Normalmente, ele não é usado como um nome próprio, e sim como apelido, ou em um nome composto. Porém, nos últimos tempos, ele está sendo cada vez mais usado como primeiro nome. Não existe uma origem exata, ele pode ser francês, que significa ‘amada’; ou basco, como ‘adorada’, ‘encantadora’, ‘amada’ ou ‘querida’. Há relatos de origens de outros lugares também, como espanhol e germânico. Esse nome é associado a características como uma pessoa carinhosa, afetuosa e virtuosa. Além disso, Maitê possui as variações de Maytê e Maithe.

