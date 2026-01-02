Na tarde desta sexta-feira (02), a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia da Mulher de Araucária, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 44 anos, no bairro Capela Velha.

A prisão ocorreu após o homem descumprir medidas protetivas de urgência. O homem foi localizado pela equipe policial, não houve resistência à abordagem e ele foi encaminhado à delegacia.

A Polícia Civil informou que denúncias relacionadas a violência doméstica e familiar podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181, do Disque-Denúncia, ou diretamente nas unidades policiais.