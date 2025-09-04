A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SMSP), convida a população para participar do desfile cívico-militar que acontecerá no sábado (06/09), a partir das 9h, no bairro Fazenda Velha. Em decorrência do evento, o Departamento de Trânsito/SMUR, informa que serão feitos bloqueios na região da Praça da Bíblia. Em alguns trechos, deve ocorrer a proibição de estacionar já na noite de sexta-feira (05), enquanto o bloqueio das vias vai ocorrer na manhã de sábado (06).

As ruas que devem sofrer alteração são a Roque Saad e trechos da Nossa Senhora dos Remédios, Agrimensor Carlos Hasselman, Irmã Elizabeth Werka e Luiz Armando Ohpis. O desfile deve começar às 9h e terminar após as 11h30.

CONFIRA OS TRECHOS COM ALTERAÇÕES:

Sexta-feira (05), a partir das 19h:

*Fica proibido o estacionamento na Rua Nossa Senhora dos Remédios, no trecho que compreende especificamente a pista em frente à Escola Ibraim Mansur e o CSU (sentido Praça da Bíblia). Mas a circulação de veículos ocorre normalmente.

*A restrição de estacionamento também se aplica à pista da Roque Saad que margeia a Praça da Bíblia.

Sábado (06), a partir das 6h:

*A pista da Rua Nossa Senhora dos Remédios no trecho em frente à Escola Ibraim Mansur e o CSU será bloqueada para veículos. Haverá bloqueio nos acessos pelas ruas Saliba Merhi, Alicio Machado Borba, Maria Prosdócimo/Louis Becue. O outro sentido da Rua Nossa Senhora dos Remédios vai continuar com o trânsito liberado.

*A Rua Roque Saad (local do desfile – em frente à Praça da Bíblia) será bloqueada totalmente nos dois sentidos. Os acessos das ruas Maria Brunato Cantador, Celeste Cantador, Pedro Gawlak e Tenente Ivan Guimarães à Rua Roque Saad também serão fechados.

*O trecho da Rua Agrimensor Carlos Hasselman (da rotatória do CSU à Rua Estela Lesniowski Wzorek) terá bloqueio nos dois sentidos. As ruas Estela Lesniowski Wzorek e Dionisio Grabowski vão permanecer abertas normalmente para circulação de veículos.

*O trecho da Rua Irmã Elizabeth Werka que fica logo atrás da Câmara Municipal também será bloqueado para circulação de veículos.

*Uma das duas pistas da Rua Luiz Armando Ohpis, que segue no sentido PR-423, será bloqueada. A outra, bem como as pistas no outro sentido (CSU) permanecem com o trânsito liberado.

TRIAR

Durante o período de bloqueio em vias da região da Praça da Bíblia na manhã de sábado (06), linhas do transporte coletivo de Araucária (TRIAR) devem ter os itinerários temporariamente alterados. De acordo com a Superintendência de Transporte Coletivo, as linhas atingidas serão: Linhão 01 – Angélica/Tupy, Linhão 02 – Angélica/Tupy, Califórnia/CSU e Ipês/Jatobá. Após o desfile, as linhas retornam ao trajeto normal. No dia 06, as linhas seguem a programação normal de sábado.

PARTICIPAÇÕES

Segundo a organização, o desfile deve iniciar com a participação da Guarda Mirim de Araucária, seguida pela Fanfarra da Escola Municipal Arlindo Milton Druszcz e representantes de escolas municipais. Mais de 450 pessoas vão participar desse segmento. Colégios estaduais também estarão representados. O bloco com quase 300 estudantes será aberto pelo Colégio Estadual Monteiro Lobato. Na sequência, outras instituições civis vão desfilar, incluindo atletas vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), somando quase 400 pessoas.

Entre as instituições militares e de segurança que vão percorrer o circuito a pé estão o 15.º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado “Grupo General Sisson” (15.º GAC AP), sediado na Lapa; a Polícia Militar, a Aeronáutica e a Guarda Municipal, entre outras.

Veículos civis e militares motorizados também vão integrar o cortejo, incluindo o Moto Clube Macaios, Carros Antigos Four Wheels, Associação Veteranos Corpo de Fuzileiros Navais, bem como integrantes do 15º GAC AP, da Polícia Militar, dos Bombeiros e diversas Guardas Municipais da região.

Edição n.º 1481.