Desnível de terrenos causa problemas no jardim Moteleski

O barro escorre pela rua e entope o bueiro. Foto: divulgação

Na avenida Maria Antonieta Saliba Costa, no Jardim Moteleski, moradores estão reclamando do barro que sempre se acumula na via. Segundo eles, não é possível identificar de onde vem o problema, mas o barro escorre para dentro do bueiro, que fica acima do nível da rua, e acaba provocando entupimento. “Esse barro sempre existiu aqui, não sei se vem de alguma obra, ou de algum terreno nos arredores. Já acionamos a Prefeitura e só pedimos que façam alguma coisa”, comentou um morador. Ele disse que quando chove o barro suja toda a rua, complicando a vida dos vizinhos.

Sobre o problema, a Secretaria Municipal de Obras informou que enviou uma equipe até o local e constatou que o problema ocorre em decorrência da diferença de nível entre os terrenos. Explicou que não há obras da Prefeitura naquela região. Também orientou os vizinhos a conversarem para verificar o que pode ser feito nos terrenos para resolver o problema. A SMOP se colocou à disposição dos moradores para esclarecimentos. Dúvidas é só entrar em contato pelo telefone (41) 3614-7580.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1243 – 17/12/2020