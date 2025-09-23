Os serviços de despachante de veículos são importantes para os cidadãos, pois simplificam procedimentos burocráticos complexos relacionados ao sistema de trânsito. São serviços que também transpõem um conjunto de normas regulatórias que podem ser de difícil compreensão para o cidadão.

Nesse contexto, o Despachante Fórmula 1, há 52 anos atuando em Araucária, está habilitado a gerenciar e simplificar essas etapas, proporcionando aos clientes maior agilidade e minimizando a ocorrência de interpretações incorretas com relação à legislação de trânsito vigente. A empresa foi fundada em 1973, por Lúcio Flavio de Azevedo (in memorian), e naquele mesmo ano obteve seu alvará de funcionamento.

“Em 1997 eu comecei a trabalhar com o seu Lúcio, em 2012 ele enfrentou problemas de saúde e assumi a administração do escritório. Em 2013 o seu Lúcio infelizmente faleceu. Resumindo minha trajetória no Fórmula 1, comecei como funcionário, me tornei sócio e depois assumi como despachante titular”, conta Leandro Nowinski.

O empreendedor descreve que naquela época exigia-se concurso público para atuar como despachante (hoje em dia isso mudou), sendo assim, teve que se habilitar e se credenciar. Mesmo habilitado, ele continuou sócio do antigo proprietário. “Em 2013, quando seu Lúcio faleceu, o filho dele veio trabalhar em parceria, mas tendo eu como despachante titular concursado. Juntos, continuamos com o escritório e nos consolidamos, com muito esforço e dedicação”, ressalta.

EVOLUÇÃO

Sabemos que a tecnologia está em constante evolução e desempenha um papel crucial na transformação das empresas, permitindo maior eficiência, automação e novas formas de interação com os clientes. O Despachante Fórmula 1 acompanhou essa evolução. Quando começou, na década de 70, os formulários eram preenchidos na máquina de escrever e as taxas e impostos tinham que ser pagas no extinto Banestado.

As transferências seguiam para o Detran e tudo era feito manualmente, o que demandava um certo tempo para coleta de dados e atendimento. Hoje em dia, com a chegada da tecnologia, há muito mais rapidez e segurança nos processos. “As transferências (em alguns casos) podem ser feitas no mesmo dia.

Isso tudo com a ajuda de sistemas informatizados que o Detran disponibiliza para nós como parceiros”, lembra Leandro.

SERVIÇOS

O Despachante Fórmula 1 trabalha na área de veículos junto ao Detran com processos de:

  • Primeiro emplacamento;
  • Transferência;
  • 2ª via de recibo;
  • Emissão de licenciamentos anual;
  • Regularizações de Sistema de suspenção, inclusão ou retirada de sistema de GNV;
  • Troca de cor, troca de motor, mudança de carroceria;
  • Inclusão ou baixa de gravames;
  • Desbloqueio de sinistro;
  • Certidões;
  • Preenchimento de ATPVe;
  • Comunicação de venda junto ao Detran;
  • Parcelamento de débitos (no cartão de crédito).

Para o empreendedor Leandro Nowinski, os despachantes veiculares representam não apenas facilitadores de processos, mas também detentores do conhecimento técnico essencial para entender segurança a legislação de trânsito no Brasil. “Fico feliz por ter escolhido essa profissão e poder auxiliar as pessoas no que diz respeito à documentação veicular. Como diz Confúcio: ‘Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida’”, declara Leandro.

NO CENTRO

O Despachante Fórmula 1 já passou por vários endereços desde a sua fundação, no entanto, todos os pontos foram no entorno da Praça Dr. Vicente Machado, no Centro. Desde 2002 ocupa uma sede na Rua Cel. João Antônio Xavier, 887, também pertinho da Praça. Os contatos podem ser feitos pelo fone fixo (41) 3642-4123 ou WhatsApp (41) 98518-7009

