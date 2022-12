Despejo de lixo em ruas do Jd Uirapuru continua e Prefeitura pede colaboração da população

Em fevereiro deste ano, o Jornal O Popular publicou uma reportagem mostrando que a Prefeitura havia fechado para o tráfego, quatro trechos de ruas que ficam no jardim Uirapuru, no bairro Costeira, onde havia um problema crítico de despejo irregular de lixo. Na época, a quantidade de resíduos despejados era gigantesca e foram necessários muitos caminhões para fazer o recolhimento.







Passados mais de 10 meses, o problema do despejo irregular de lixo não foi totalmente resolvido. Infelizmente, o acúmulo de entulhos naquela área se tornou uma prática muito comum. Geralmente quem despeja o lixo é a própria população, que acaba prejudicando os demais moradores, já que o lixão atrai ratos, baratas, doenças, mau cheiro, sem contar que causa poluição ambiental e visual.

Em novo questionamento, a Prefeitura de Araucária informou que já havia cercado a via e realizado notificações e adiantou que uma equipe foi enviada até o local na terça-feira (20) e constatou que onde houve bloqueio, não há mais lixo. O despejo irregular, em pequena quantidade, foi constatado apenas em alguns pontos isolados.

Ainda de acordo com a Prefeitura, as medidas de contenção acabam sendo paliativas, já que a maneira mais eficaz de combate a esse tipo de situação depende também da colaboração dos moradores da região. O registro (por foto/vídeo) que ajude a identificar pessoas/veículos é uma ferramenta importante. A outra seria acionar a equipe de Meio Ambiente (3614-7480) para realizar o flagrante no momento do descarte irregular.

Foto: Marco Charneski.