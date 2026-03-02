Faleceu nesta segunda-feira, 2 de março, o árbitro de futebol Benedito Valmir Simões, 66 anos, que atuou na Liga Desportiva de Araucária entre os anos de 1986 e 2016. Mais conhecido entre os jogadores como “De Primeira”, Valmir estava afastado das funções para cuidar da saúde.

Sua paixão pelo futebol foi inspiração para dois dos seus três filhos: Jean, que atuou como goleiro, e Jassiara, cujo convívio com o apito começou cedo, aos dois anos de idade, quando acompanhava o pai nos jogos e achava tudo aquilo o máximo. Aos 18 anos ela já apitava no futebol amador. Valmir também deixa a esposa Jussemar e a filha Janaina.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do árbitro, que está sendo velado na Capela do Cemitério Jardim da independência. O seu sepultamento acontece amanhã (terça-feira), às 10h, no mesmo local.