Devolvam nossa Bandeira

O país esta dividido politicamente e me faz lembrar da semelhança com Coréia e Vietnã, que por influencias externas da Guerra Fria perderam a unidade, e foram divididos entre parte rica e parte pobre, coincidentemente o sul era o mais desenvolvido e em todos esses casos isto não foi mera coincidência.

Aqui a CIA operou em Curitiba durante os 7 anos de bombardeio Lavajatista, fragilizando nossa economia enquanto afagava nosso ego patriótico, típico das técnicas utilizadas em guerras difusas.



Balelas falaciosas de um discurso retrógrado alimentado por Big Techs americanas infestaram o vocabulário do brasileiro mediano que desconhece Guerra Hibrida e o jogo do poder global.

Neste cenário grotesco enquanto Estados Unidos e China travam uma Guerra Comercial capitalista sem precedentes na história humana, nosso país esta mergulhado em discussões sobre sexo dos anjos, família, religião e comunismo, ao mesmo tempo em que mercenários sectários sequestram valores civilizatórios da nação brasileira como, forças armadas, bandeira, Deus, família e propriedade, encurralando o outro lado numa discussão sem valor, nesse interim nosso petróleo em alto mar jorra petrodólares além mar.



Relembrando que com Lula, o Brasil passou de 12ª economia mundial para a 6ª posição. Com Bolsonaro, passamos de 9ª para a 13ª posição, neste ano de 2022.

Todos pertencemos a mesma economia interligada e globalizada, só não enxerga quem ainda esta cego. O ego cega.