Dezembro laranja: campanha reforça cuidados contra o câncer de pele

O tumor maligno mais frequente do mundo é o câncer de pele. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de que até 2024 surjam mais 220 mil novos casos. Devido à grande incidência da doença, a campanha Dezembro Laranja reforça os cuidados para prevenção. “O câncer de pele atinge principalmente os idosos, mas está cada vez mais frequente em adultos jovens e jovens. E existem três principais tipos de câncer de pele, que são o carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e melanoma.

Este último, principalmente, com forte relação hereditária e que requer uma atenção maior”, diz a dermatologista Thais Thume, que faz parte do quadro de médicos especialistas da Clínica São Vicente.

Segundo ela, os principais sinais e sintomas para suspeita são as feridas na pele que não cicatrizam ou apresentam sangramento; lesões escurecidas que aumentam seu tamanho, ficam mais escuras ou com as bordas irregulares ou lesões que apresentam um padrão diferente das demais lesões. “Apesar de essas serem as características que devem servir de alerta para a população, toda pinta nova deve ser examinada por um médico dermatologista e revisada por ele na frequência determinada em consulta médica. A suspeita diagnóstica ocorre em consulta, através de um exame chamado dermatoscopia, que é feito pelo dermatologista. Após a suspeita, é realizada a biópsia e enviado para um médico patologista analisar o tipo do tumor, profundidade e outras características importantes para melhor guiar o tratamento”, explica a médica.

Assim como os demais tipos de câncer, o de pele também tem tratamento, na maioria dos casos é cirúrgico, muitas vezes com necessidade de retalhos e enxerto, mas há casos onde podem ser utilizadas outras alternativas, como crioterapia e medicamentos tópicos aplicados em casa ou no consultório.

“De qualquer forma, a população deve estar sempre alerta aos cuidados pra se evitar o câncer de pele. As pessoas devem usar corretamente e reaplicar o protetor solar, seja em dias ensolarados, seja em dias nublados; evitar o sol no horário das 10h às 16h; usar chapéu e viseiras; aplicar o protetor labial e procurar um médico dermatologista para revisar toda sua pele”, orienta Dra Thais.

