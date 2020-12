Dezenove colégios estaduais de Araucária terão eleições para diretores no dia 9 de dezembro

Compartilhe esta notícia

As eleições para a escolha dos novos diretores dos colégios estaduais do Paraná vão acontecer na próxima quarta-feira, 9 de dezembro, das 8h às 22h. Segundo o Núcleo Regional de Educação – Área Metropolitana Sul, até o momento, a votação será mantida de forma presencial, porém, esse quadro poderá sofrer mudanças em função do aumento dos casos de Covid 19 em todo o Estado. Em Araucária, as eleições serão realizadas em 19 instituições. São elas: Colégio Araucária, Cecília Meireles, CEEBJA, Vespertino Ferreira Pimpão, Fazenda Velha, Guajuvira, Joana Gurski, Lincoln Setembrino Coimbra, Monteiro Lobato, Professor Elzeário Pitz, Professor João Nerli da Cruz, Professor Júlio Szymanski, Professora Agalvira Bittencourt Pinto, Professora Ana Maria Vernick Kava, Professora Cleide Leni Lopes Kurzawa, Professora Helena Wysocki, Professora Maria da Graça Siqueira Silva e Lima, Professora Marilze da Luz Brand e Rocha Pombo.

Com exceção dos Colégios Fazenda Velha e Maria da Graça, todos os demais terão chapa única. No Colégio Estadual Dias da Rocha não haverá eleição, uma vez que a instituição agora é cívico militar, cujo processo para escolha de diretor é diferente. O postulante ao cargo precisa passar por um processo seletivo de credenciamento, que inclui prova, entrevista e outras etapas, que já estão acontecendo. O credenciamento foi aberto a todos os professores da rede com interesse em participar, desde que atendessem os requisitos do edital.

Poderão votar no dia 9, professores, funcionários, pais e responsáveis pelos alunos menores de 16 anos e alunos com 16 anos completos ou mais. Cada pessoa apta a votar terá direito a um voto, mesmo que represente mais de um segmento da comunidade escolar ou mais de um aluno não votante. Devido à pandemia do coronavírus, todos os envolvidos no processo da eleição e os votantes deverão respeitar o distanciamento social no espaço escolar, usar máscaras, álcool em gel e seguir todos os protocolos de segurança sanitária recomendados pela Secretaria de Estado da Saúde. Acompanhe na tabela quem são os candidatos a diretores e auxiliares nos colégios estaduais de Araucária.

