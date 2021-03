DFRV e Guarda Municipal de Araucária recuperam carga de cigarros roubada e prendem dois envolvidos no roubo

Compartilhe esta notícia:

Foto: divulgação

A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Curitiba, com apoio da Guarda Municipal de Araucária, recuperou uma Fiat Ducato carregada de cigarros da empresa Souza Cruz e prendeu dois envolvidos no roubo na tarde desta quarta-feira, 10 de março, na rua Arapongas, bairro Capela Velha. O roubo aconteceu no bairro Portão, em Curitiba.

Segundo a vítima, um veiculo GM Corsa Classic, com aproximadamente três ocupantes, encostou atrás da Ducato carregada e um dos indivíduos anunciou o assalto. Os bandidos ordenaram que ele entrasse na van, que seguiu por duas quadras. Ao parar no local determinado, a carga foi transbordada da van para o GM Corsa. A equipe da especializada, que já fazia buscas na cidade através do rastreamento da Ducato, localizou o veículo. O motorista foi abordado e contou que havia sido assaltado.

A polícia deu início ao acompanhamento e conseguiu abordar o Corsa no bairro Capela Velha. O motorista do veículo confessou o roubo e informou o local onde estava a carga roubada. Disse ainda que os cigarros estavam sendo guardados por outros dois elementos. Na chegada da equipe, a dupla já havia se evadido, porém moradores informaram que tinham visto um suspeito correndo em um matagal próximo. Os policiais fizeram buscas e não conseguiram prendê-lo. Nesse momento, a Guarda Municipal já estava na ocorrência, à procura dos fugitivos. De posse das características dos mesmos, a equipe localizou um suspeito próximo à PR 423. Além das vestes, que eram compatíveis com as descrições, o homem estava com as roupas sujas de lama, e quando pervebeu a presença da GM, tentou se esconder. Os guardas fizeram a abordagem e o sujeito confessou a participação no roubo. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária, para as medidas cabíveis.

Enquanto isso, as diligências da DFRV continuavam, a fim de localizar o terceiro envolvido, mas sem sucesso.

A Ducato e a carga de cigarros serão restituídas aos seus respectivos proprietários. Os dois indivíduos foram presos pelo crime de roubo.

Quem tiver informações que possam levar à prisão do terceiro envolvido no roubo, pode entrar em contato pelo Disque Denúncias da

DFRV 0800 64 47 144, (whatsapp). Todas informações serão mantidas em sigilo.