Dia 16 de dezembro tem vacinação gratuita para cães no bairro Capela Velha

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), está promovendo o “Dia D Saúde Animal”, focado especialmente nos cães. O evento, agendado para o dia 16 de dezembro, das 8h às 17h, será realizado no pátio do CMEI Tereza de Benguela, localizado no bairro Capela Velha.

Durante esse dia, dedicado exclusivamente aos nossos amigos de quatro patas, uma equipe composta por veterinários e profissionais do Departamento de Proteção Animal da SMMA estará presente para oferecer serviços de vacinação a cães com mais de um ano de idade. A vacina polivalente será disponibilizada gratuitamente à comunidade, reforçando o compromisso da cidade com a saúde e bem-estar dos animais.

O “Dia D Saúde Animal” é uma iniciativa alusiva ao Dezembro Verde, período dedicado à conscientização e combate ao abandono e maus-tratos contra animais. Nesse contexto, a campanha visa não apenas fornecer serviços de saúde aos cães, mas também destacar a importância de evitar o abandono, especialmente durante o período de férias e viagens de fim de ano.

Além da vacinação, a SMMA reforça que denúncias relacionadas a maus-tratos ou abandono de animais podem ser feitas diretamente pelo telefone 3614-7493, pelo link ou nas delegacias de polícia, preferencialmente na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

Edição n.º 1391