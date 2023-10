Dia D de vacinação acontece neste sábado (21/10)

Como parte da Campanha Nacional Multivacinação do Ministério da Saúde, que acontece até o dia 28/11, a Prefeitura Municipal de Araucária, através da Secretaria de Saúde, promove o Dia D de Vacinação neste sábado (21). Durante esse dia, todas as unidades de saúde da área urbana estarão de portas abertas das 8h às 17h, oferecendo a oportunidade para que pais e responsáveis levem seus filhos para atualizar suas vacinas.

Não apenas no Dia D, mas durante todos os dias da Campanha Multivacinação, são oferecidas diversas vacinas, de acordo com a idade e o histórico de vacinação de cada criança e adolescente. É uma oportunidade para verificar se há alguma vacina em atraso e colocar o calendário de vacinação em dia.

A Secretaria Municipal de Saúde de Araucária destaca a importância dessa campanha, que visa proteger as crianças e adolescentes contra doenças que, em alguns casos, haviam sido erradicadas, mas estão voltando e se tornando ameaças reais. “A vacinação é uma das ferramentas mais eficazes para prevenir doenças e suas complicações, além de contribuir para a manutenção da saúde pública”, destaca a Vigilância Epidemiológica de Araucária.

No passado, muitas doenças como a poliomielite, sarampo e a rubéola eram endêmicas e causavam sérios problemas de saúde pública. Graças às campanhas de vacinação, essas doenças foram praticamente eliminadas em muitas regiões do Brasil e do mundo. No entanto, nos últimos anos, voltaram a ser registrados surtos dessas doenças devido à queda na cobertura vacinal.

“É importante ressaltar que as vacinas são seguras e passam por rigorosos testes de qualidade antes de serem disponibilizadas à população. A vacinação é um ato de responsabilidade social que contribui para a erradicação e controle de doenças”, reforça o departamento.

