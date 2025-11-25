A campanha Novembro Azul busca incentivar os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos, principalmente contra o câncer de próstata. No Brasil, esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Nesse contexto, Araucária terá neste sábado, 29 de novembro, o Dia D da Campanha Novembro Azul, em todas as Unidades Básicas de Saúde. As UBSs vão desenvolver atividades educativas e de atenção, com prioridade no acolhimento aos homens entre 20 e 59 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), não é necessário agendar previamente para receber atendimento. Confira as ações programadas, que acontecem das 8 às 17h.

  • Rodas de conversa sobre prevenção de doenças crônicas, alimentação saudável, saúde mental, masculinidades e riscos do tabagismo e do álcool;
  • Aferição de pressão arterial e medição de glicose no sangue;
  • Testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C;
  • Avaliação odontológica e nutricional;
  • Encaminhamento para exames preventivos (como o PSA, quando indicado);
  • Administração de vacinas;
  • Orientações psicológicas e de promoção do autocuidado.