De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), irá chover nesta sexta-feira e domingo, Dia da Independência do Brasil. Além disso, haverá uma queda brusca de temperatura neste final de semana, com a máxima podendo atingir 12°C no sábado.

Nesta sexta-feira, 05 de setembro, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 81%, com a precipitação acumulada atingindo 2.1 mm. A temperatura mínima é de 10°C e a máxima de 23°C, com as rajadas de vento chegando a 32 km/h. A umidade está por volta de 58% e 99%.

No sábado, 06 de setembro, não há previsão de chuva. Como foi informado anteriormente, a temperatura terá uma queda brusca, com a mínima de 8°C e a máxima de 12°C. A umidade irá oscilar entre 77% e 95%, com a ventania aumentando para 38 km/h.

A chuva voltará no domingo, 07 de setembro, com a precipitação acumulada de 5.8 mm, a probabilidade de ocorrência será de 95%. A temperatura mínima será de 9°C e a máxima de 14°C. As rajadas de vento podem chegar a 34 km/h, com a umidade oscilando entre 79% e 98%.