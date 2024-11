Dia da Proclamação da República será marcado com céu nublado

A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), marca chuva para este sábado (16/11). No feriado desta sexta-feira, o céu estará nublado.

Nesta sexta-feira, 15 de novembro, comemoração do dia da Proclamação da República, a temperatura mínima será de 12 °C e a máxima de 20 °C. A umidade estará por volta de 68% e 96%, com as rajadas de vento chegando a 33 km/h.

No sábado, 16 de novembro, a probabilidade de ocorrência de chuva será de 52%, com precipitação acumulada de 1.0 mm. A temperatura aumentará, com a mínima indo para 16 °C e a máxima para 24 °C. A umidade ficará entre 68% e 96%, com a ventania permanecendo em 33 km/h.

No domingo, 17 de novembro, a temperatura aumentará novamente, com a mínima indo para 18 °C e a máxima para 26 °C. Os ventos vão cair para 26 km/h, com a umidade por volta de 54% e 96%.