O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que neste final de semana, a chuva só irá parar no sábado. Além disso, a temperatura pode atingir a máxima de 24°C no domingo, Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Nesta sexta-feira, 10 de outubro, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com a precipitação acumulada atingindo 8.6 mm. A temperatura mínima é de 12°C e a máxima de 19°C. As rajadas de vento podem chegar a 41 km/h, com a umidade oscilando entre 71% e 99%.

No sábado, 11 de outubro, não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 13°C e a máxima de 21°C, com a ventania atingindo 33 km/h. A umidade ficará por volta de 66% e 97%.

No domingo, 12 de outubro, as pancadas de chuva podem chegar a 29.3 mm de precipitação acumulada, com a probabilidade de ocorrência de 97%. A umidade estará entre 65% e 100%, com as rajadas de vento de 47 km/h.