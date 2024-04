Dia de Tiradentes, 21 de abril, será lembrado com Desfile Montado

O feriado de Tiradentes, que será comemorado no domingo, 21 de abril, será marcado por um evento que já se tornou tradição em Araucária. O Desfile Montado, organizado pelo Centro de Eventos Juliartes, terá concentração às 11h, na Praça da Bíblia, em frente à Câmara de Vereadores. A cavalgada irá percorrer as ruas centrais da cidade, em direção ao centro de eventos, que fica no bairro Porto das Laranjeiras.

No local de chegada, aqueles que desejarem poderão participar de um almoço de confraternização. Os convites podem ser adquiridos antecipadamente com o Lucas, pelo fone (41) 99724-7093. Para tornar o evento ainda mais especial, haverá um show com Tony Rodrigues e sorteios de diversos brindes.