… Dia de Tiradentes

Iéu se alembrando do tempo da escolinha que na prova tinha uma pregunta ansim: Com que fato importante Joaquim José da Silva Xavier está relacionado: Iéu enton respondeu com conviquissón: Com a Incontinência Urinária!!! Perfessora dizendo que estando erado, que sendo com a Inconfidência Minera!!! Mais iéu achando que erado estando iéla: Uma Véis iéu foi tirar dente e me mijando intero!!!

Iéu só contando iésta história porque onte sendo 21 de Abril e sendo o dia de Tiradente. E como ieu tendo uns par de dente incomodando iéu sempre ficando esperando se achegar iéste dia pra ir no dentista porque devendo ter promoçón do tipo: Tire 3 e pague 2. E ansim quando dente doendo iéu, fazendo dor passar com bochecho de cachaça, que amortecendo o lugar e ainda tendo a serventia dos gole.

Foi enton pra cidade nun tal de Ciro João Dentista: Único que tava atendendo, porque os outro num trabaion neste dia justamente pra non dar desconto.

Moça da recepçón enton preguntando se iéu tendo hora: Iéu respondeu: 9 e cinco!!! Moça enton preguntando se sendo a primera véis!! Ieu falando que non, já perdendo uns cinco dente, 3 dente dos juízo e 2 da frente, moça perguntando o motivo, bem… os do juízo foi por falta de juízo mesmo, os da frente foi por causa de divisa de terreno, Tadeusz meu vizinho entrando na briga e me dando uma ripada na cara.

Moça enton preguntando se vindo por causa de dor de dente, bem se fosse dor nos pé iéu indo do pediadra. Perguntando onde que doendo, ieu respondeu, na boca mesmo!!! Enton preguntando se sendo o canino, bem se fosse canino ieu trazendo um dos cachorro. Enton moça preguntando se sendo molar… iéu falando claro que sendo molar, porque se non amolasse ieu non vindo aqui no dentista. Moça enton preguntando: Dói no Frio? Iéu respondendo, Doendo em todas estaçón do ano, desde o Inverno ao Veron.

Despois de duas hora esperado iéu entrando no consultório do Dr Ciro João Dentista, abriu boca e home começando a zoiar e fazer cara feia, fazendo careta, franzindo testa, e despois dizendo que tem que arrancar tudo e fazer implante, quando me dando o preço: Desgracéra Mésmo: Até a dor passando!!!!

Sabe de uma coisa, bochecho com cachaça saindo mais em conta e como o próximo dia de Tiradente é só no ano que vem, iéu tem um ano interinho pra pensar no assunto.

