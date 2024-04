Dia do Trabalhador, 1º de maio, terá festa na Praça da Bíblia

Que tal comemorar o dia do trabalhador descansando da correria do dia a dia e ainda se divertindo? Sim, isso será possível se você participar do 1º de Maio Unificado, um evento que vai acontecer na Praça da Bíblia, das 13 às 21h, com muitas atrações para o público. A realização é do Sindipetro (Paraná e Santa Catarina), Sismmar, Sindimont, Sindiquímica Paraná e MST Brasil.

O palco cultural do evento receberá shows e apresentações com a Banda Sr Barão, Buda Bong, Motor Black, Country Funeral, Associação Reação Periférica, Super Inferiores e Insecta. Também haverá um espaço kids para os pais que levarem seus filhos na festa, sorteio de brindes e feira de produtos orgânicos do MST. A entrada é gratuita.