Dia do Trabalhador será marcado com céu claro e temperaturas amenas

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que nesta semana as temperaturas estarão amenas. A previsão não marca nenhuma chuva para este fim de abril e início de maio. O céu estará claro nos primeiros dias, mas na quinta-feira muitas nuvens irão aparecer.

Nesta segunda-feira, 29 de abril, a mínima é de 18°C e a máxima de 26°C, com as rajadas de vento atingindo 20 km/h, a umidade está por volta de 61% e 100%.

Esta terça-feira, 30 de abril, não terá uma grande mudança na previsão do tempo. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 27°C. A ventania aumenta para 23 km/h, e a umidade ficará entre 49% e 97%.

No Dia do Trabalhador, que será nesta quarta-feira, 1º de maio, a previsão permanece com temperaturas amenas, sendo a mínima de 17°C e a máxima indo para 28°C. Os ventos irão atingir 26 km/h, com a umidade diminuindo, sendo por volta de 44% e 85%.

Na quinta-feira, 02 de maio, a temperatura mínima vai para 19°C e a máxima permanecerá com 28°C. O céu estará com muitas nuvens, e a ventania aumentará drasticamente, chegando a 53 km/h. A umidade ficará entre 49% e 79%.