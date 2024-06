Dia dos Namorados não tem previsão de chuva e temperatura pode chegar a 22°C

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que nesta semana, o tempo permanecerá com a temperatura amena, céu claro e sem sinal de chuva.

Nesta terça-feira, 11 de junho, a temperatura mínima é de 12°C e a máxima de 24°C, com as rajadas de vento chegando a 10 km/h, a umidade está por volta de 50% e 100%. Segundo a previsão do Simepar, a temperatura ficará quente na parte da tarde e começará a cair a partir das 18h.

No Dia dos Namorados, comemorado nesta quarta-feira, 12 de junho, a temperatura não mudará de forma drástica. A mínima permanece sendo de 12°C, enquanto a máxima irá cair para 22°C. A umidade permanece a mesma, sendo de 50% a 100%, já a ventania aumentará para 17 km/h. A previsão marca o aumento da temperatura para o início da tarde, por volta de 12h, enquanto a queda está marcada para acontecer entre 17h e 18h.

Na quinta-feira, 13 de junho, a temperatura mínima será de 11°C e a máxima permanece sendo de 22°C, com os ventos aumentando drasticamente para 31 km/h. A umidade ficará entre 50% e 98%.