Dia dos Pais não terá chuva, mas a temperatura não passará de 13°

Péssima notícia para as pessoas que adoram uma chuvinha. De acordo com a previsão do SIMEPAR, os dias de chuva estão com os dias contados. Entretanto, mesmo que a previsão mostre que não teremos tempo chuvoso, sabemos que não podemos confiar totalmente, nosso estado é muito conhecido pelo seu tempo instável.

Nesta sexta-feira (11/08) a probabilidade de chuva é de 73%, com os ventos chegando a 65 km/h, é previsto que a chuva só aconteça pela manhã, sendo o resto do dia marcado apenas com a mínima de 15° e a máxima de 24°.

No sábado (12) a chuva continua, com probabilidade de 95%, mas só irá se manifestar no final da tarde e da noite. As rajadas de ventos caem para 32 km/h, assim como a mínima que vai para 13°, enquanto a máxima permanece.

No domingo (13), Dia dos Pais, não tem sinal de chuva, mas o tempo pode ficar bem frio e nublado. A mínima será de 9° e a máxima de 13°, a ventania não terá grandes mudanças, será de 35 km/h.