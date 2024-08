Dia dos Pais será marcado com geada e temperatura mínima chegando a 4 °C

O inverno finalmente chegou! De acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a temperatura irá cair drasticamente, com chances de tempo chuvoso nesta sexta e geada no fim de semana, incluindo no Dia dos Pais.

Nesta sexta-feira, 09 de agosto, a temperatura mínima é de 7 °C e a máxima de 15 °C. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com precipitação acumulada chegando a 5.6 mm. A umidade está por volta de 51% e 97%, com a ventania atingindo 35 km/h.

No sábado, 10 de agosto, a previsão é que faça geada entre às 2h e 6h. A temperatura mínima poderá chegar a 2 °C e a máxima a 14 °C, com os ventos atingindo 40 km/h. A umidade ficará entre 50% e 93%.

Também terá geada no Dia dos Pais! No domingo, 11 de agosto, a temperatura mínima será de 4 °C e máxima de 18 °C. A umidade ficará por volta de 42% e 95%, com as rajadas de vento chegando a 43 km/h.