Dia Mundial do Diabetes: Saiba quais são os tipos e como prevenir

O Dia Mundial do Diabetes é celebrado dia 14 de novembro. A data existe com o objetivo de conscientizar as pessoas acerca da importância do diagnóstico precoce e da necessidade de prevenção, além do impacto social, econômico e clínico da doença. A médica da família Katherine Sanzovo Pivatto Ottoboni, cooperada Unimed da Clínica São Vicente, explica que diabetes é uma doença metabólica crônica caracterizada pelo aumento persistente da glicose no sangue, a hiperglicemia.

Ela cita que existem alguns tipos de diabetes, como o diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune, onde o organismo destrói as células produtoras de insulina. Esse tipo é mais comum de iniciar na infância/juventude, com o uso de insulina, sendo necessário desde o diagnóstico; diabetes tipo 2, que é a condição mais comum e diz respeito à resistência à insulina e a produção insuficiente. O tipo 2 é atrelado ao sedentarismo, obesidade, idade avançada e fatores genéticos.

Por último, ela faz referência a diabetes gestacional, que afeta as mamães durante a gestação e aumenta o risco de complicações maternas e fetais. Também existem outros tipos menos comuns da doença, como LADA, MODY, pancreatogênico, induzido por medicamentos (como corticoides), entre outros.

Todas as pessoas devem ficar em estado de alerta para os sintomas, já que eles podem ser discretos especialmente no tipo 2. Os principais sinais, são: sede intensa; urinar várias vezes ao dia; fome aumentada; perda de peso sem explicação; cansaço e fraqueza; infecções frequentes, como urinárias, de pele, e até mesmo candidíase; visão embaçada; e feridas que demoram para cicatrizar.

A doutora afirma que a alimentação saudável é essencial para a prevenção

“O diagnóstico é baseado em exames laboratoriais, preferencialmente repetidos e combinados para confirmação: Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL; Hemoglobina glicada (HbA1c) ≥ 6,5%; Teste oral de tolerância à glicose (TOTG): glicemia ≥ 200 mg/dL após 2 horas; Glicemia ao acaso ≥ 200 mg/dL com sintomas clássicos”, explica a médica.

A doutora Katherine destaca que é possível prevenir o diabetes, especialmente o tipo 2. Ela cita como formas de prevenção a alimentação equilibrada, manutenção do peso adequado, prática regular de atividade física, redução do consumo de açúcar e ultraprocessados, controle da pressão arterial e colesterol, suspensão do tabagismo, e acompanhamento médico regular.

Ela afirma que a alimentação é um dos pilares do controle e da prevenção. Com uma dieta ideal rica em vegetais, frutas in natura, proteínas magras, fibras e grãos integrais, com pouco açúcar, gorduras saturadas e ultraprocessados, é possível reduzir a resistência à insulina, manter o peso saudável, controlar glicemia, colesterol e pressão arterial, evitar picos de glicose, e melhorar a disposição e a qualidade de vida.

“O tratamento depende do tipo de diabetes e do perfil do paciente, podendo incluir medidas não medicamentosas, como alimentação equilibrada, exercícios regulares, controle do peso e educação em saúde; medicamentos orais, como metformina, inibidores de SGLT2, agonistas do receptor do GLP-1; inibidores de DPP-4 e sulfonilureias; insulinas, indicadas no diabetes tipo 1 e em muitos casos do tipo 2, e incluem insulinas basais, prandiais e análogos modernos; e por último, tecnologias, que se referem a sensores de glicose, bombas de insulina e canetas inteligentes”, ilustra a médica.

A doutora destaca que, quando não tratado corretamente, o diabetes pode resultar em doença renal crônica (nefropatia diabética); retinopatia, podendo levar à cegueira; neuropatia, com dor, formigamentos e risco de amputações; doenças cardiovasculares: AVC, infarto e insuficiência cardíaca; pé diabético e infecções graves; e doença vascular periférica. “O controle adequado previne, atrasa ou reduz drasticamente essas complicações”, finaliza.

SERVIÇO

A médica da família Katherine Sanzovo Pivatto Ottoboni, que atende a partir de 14 anos, atua com o RQE 22498 e CRM 28326, sendo cooperada Unimed (429801) na Clínica São Vicente, que está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no centro de Araucária. O telefone/WhatsApp para contato é o (41) 3552-4000.

Edição n.º 1492. Victória Malinowski.