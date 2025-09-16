A trombose é muito conhecida pela população, mas os cuidados para evitar a doença muitas vezes são negligenciados e até mesmo desconhecidos pela maioria. Em menção ao Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose, celebrado em 16 de setembro, o especialista em cirurgia vascular e angiologia Rodrigo de Almeida Coelho Macedo, cooperado Unimed da Clínica São Vicente, explica quais são os sintomas e os perigos dessa condição.

A trombose surge quando um coágulo sanguíneo se forma dentro das veias, causando dificuldade ou o bloqueio da circulação. Essa doença é séria e pode afetar qualquer pessoa. “Alguns fatores aumentam o risco, como sedentarismo, tabagismo, obesidade, histórico familiar e o uso de anticoncepcionais ou terapias hormonais. Inchaço, dor, sensação de peso e alteração na coloração da pele podem indicar a presença de trombose. Identificar cedo e iniciar o tratamento adequado pode evitar complicações graves, como a embolia pulmonar”, informa o doutor.

A certeza de possuir a doença vem com o diagnóstico, que é feito com a avaliação clínica e exames de imagem. Após a confirmação, o paciente iniciará o tratamento, que pode envolver medicamentos anticoagulantes, meias de compressão e dependendo do caso, procedimentos mais específicos.

Dia Nacional de Combate e Prevenção à Trombose: especialista fala dos riscos da doença
Foto: Divulgação. Dr Rodrigo diz que hábitos saudáveis ajudam a reduzir o risco da doença

O médico afirma que a prevenção é a melhor opção, sendo essencial e indispensável manter o hábito de fazer exercícios físicos, cuidar da alimentação, hidratação adequada e evitar longos períodos sentado ou em pé. “Esses hábitos ajudam a reduzir o risco da doença. Consultar regularmente um especialista permite identificar fatores de risco individuais e adotar medidas de prevenção personalizadas, garantindo mais saúde e qualidade de vida”, finaliza.

SERVIÇO

O especialista em cirurgia vascular e angiologia Rodrigo de Almeida Coelho Macedo, que atende pacientes a partir de 18 anos, atua com o CRM 106162, sendo cooperado Unimed da Clínica São Vicente, que está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no Centro. O telefone/WhatsApp para contato é o (41) 3552-4000.

Edição n.º 1482. Victória Malinowski.