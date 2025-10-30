O reumatismo deve ser um tema frequentemente abordado entre a população, principalmente por não representar uma única doença, e sim um grupo com mais de 100 tipos diferentes de condições que afetam as articulações, músculos, tendões e até órgãos internos. O Dia Nacional de Luta Contra o Reumatismo é celebrado com o objetivo de conscientizar a população acerca dos sintomas e dos tratamentos disponíveis para as condições que compõem esse grupo.

Segundo a doutora Andressa Ellen Gerzewski, que atua nas áreas de fisioterapia ortopédica, neurológica e respiratória (adultos e crianças), ainda existem muitos mitos e desinformações acerca deste tema. “Muita gente acredita que reumatismo é algo que só aparece na terceira idade, mas não é verdade. As doenças reumáticas podem afetar pessoas de todas as idades, inclusive crianças e adolescentes. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante”, destaca.

Dia Nacional de Luta Contra o Reumatismo: saiba mais sobre as condições e os tratamentos

As condições mais comuns são: artrite reumatoide, artrose, fibromialgia, lúpus e gota. Cada uma das doenças que compõem esse grupo possui características distintas, porém, também possuem suas semelhanças, por exemplo: causam dor, inflamação e limitação dos movimentos. Os pacientes enfrentam sintomas como rigidez nas articulações, inchaço, fadiga e dificuldade para realizar atividades simples do dia a dia.

“O paciente costuma perceber que algo está errado quando sente dor ao acordar ou após ficar muito tempo parado. Esse é um sinal de alerta que não deve ser ignorado. O diagnóstico precoce faz toda a diferença na evolução da doença. Quanto antes o paciente inicia o tratamento, menores são as chances de deformidades e maiores as possibilidades de manter a autonomia e qualidade de vida”, explica a fisioterapeuta.

Ainda de acordo com a profissional, a fisioterapia tem grande influência no controle da dor, na melhora da mobilidade e no fortalecimento da musculatura. “Através de técnicas específicas e exercícios personalizados, conseguimos reduzir a inflamação e ajudar o corpo a recuperar sua funcionalidade. Além dos tratamentos medicamentosos indicados pelo seu médico reumatologista, o acompanhamento fisioterapêutico atua diretamente na prevenção de complicações”, destaca.

A doutora enfatiza que as sessões de fisioterapia ajudam a preservar as articulações, evitar a rigidez e estimular o equilíbrio e a coordenação. Não apenas o tratamento, manter hábitos saudáveis no dia-a-dia também contribui para uma vida melhor. A orientação é a mesma de sempre: manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regularmente, cuidar da postura e evitar o sedentarismo. Também é crucial o paciente procurar atendimento médico assim que os primeiros sinais de dor surgirem.

“Outro grande aliado no tratamento é o Pilates, método amplamente utilizado dentro da fisioterapia para melhorar força, flexibilidade e controle corporal. O Pilates é um excelente recurso terapêutico para pacientes com doenças reumáticas, porque trabalha o corpo de forma global e suave, sem sobrecarregar as articulações. Ele ajuda a aliviar dores, aumentar a amplitude de movimento e fortalecer a musculatura de forma segura e eficiente. É uma prática que contribui muito para o bem-estar físico e emocional”, finaliza.

SERVIÇO

A fisioterapeuta Andressa Ellen Gerzewski atua nas áreas de fisioterapia ortopédica, neurológica e respiratória, atendendo adultos e crianças, com o CREFITO 419940 na Clínica São Vicente, que está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no centro de Araucária. O telefone/WhatsApp para contato é o (41) 3552-4000.

Edição n.º 1489. Victória Malinowski.