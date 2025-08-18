No dia 24 de agosto, Araucária vai celebrar o Dia Nacional do Ciclista com um grande evento que também marcará a inauguração oficial da Rota de Cicloturismo Gilson Schmetka. Será uma pedalada organizada por ciclistas de Araucária e municípios vizinhos, com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), do Departamento de Trânsito e da Guarda Municipal.

A ação tem por objetivos promover o esporte, incentivar o uso de transportes sustentáveis e valorizar o cicloturismo como alternativa de lazer e saúde.

Ciclistas de diferentes níveis vão se reunir para um momento de integração, lazer e contato com a natureza. A concentração será às 7h, na Praça da Bíblia, e às 07h30 o grupo seguirá por um percurso de 38 km até a Ponte do Rio Verde, passando por belas paisagens da região.

Podem participar pessoas a partir de 16 anos e não é necessário fazer inscrição, mas é obrigatório o uso de capacete durante todo o trajeto.

Edição n.º 1478.