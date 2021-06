Diário Oficial traz nova leva de mudanças no quadro de CCs da PMA e Câmara

Dezenove mudanças no quadro de cargos em comissão da Prefeitura e da Câmara foram publicadas nos últimas dias no Diário Oficial do Município.

Ao todo, são onze atos de nomeação e oito de exoneração de comissionados. A grande maioria deles aconteceu na Prefeitura: oito contratações e seis demissões. Já na Câmara foram três nomeações e duas exonerações.

Entre as mudanças mais relevantes está o ato de nomeação do secretário de Meio Ambiente, Vitor Cantador, que havia sido exonerado para resolver problemas de caráter pessoal, e a confirmação do retorno de Cilmara Maria do Rosário para o comando da Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS). Ela já havia chefiado a pasta no último trimestre de 2020.

Também houve mudança na linha de comando da Secretaria Municipal de Educação (SMED). Benedito Facini deixou a direção geral da pasta, sendo substituído por Camila Lemos de Mello.

