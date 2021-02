Dias de altas temperaturas prometem marcar essa semana

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

A semana que começou nesta segunda-feira, 8 de fevereiro, em Araucária, será seca e de temperaturas elevadas. Segundo a previsão do Instituto Simepar, as chances de temporais na região são mínimas, uma vez que o ar mais seco inibe a formação de nuvens, tornando os próximos dias ainda mais quentes.

Com muito sol, a máxima hoje pode ultrapassar a marca dos 27°C, a umidade relativa do ar cai, não chegando aos 40%. Na terça-feira, 9, algumas nuvens podem encobrir o céu pela maior parte do dia. A mínima de 14°C sobe para os 26°C. A quarta-feira, 10, promete ser nublada em Araucária, entretanto, os termômetros não devem cair. Mínima de 17°C e máxima de 27°C, sem nenhuma probabilidade de chuva.