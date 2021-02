Dias quentes, mas acompanhados de temporais, se aproximam de Araucária

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

O fim de semana em Araucária, segundo a previsão do Instituto Simepar, será chuvoso, mas com temperaturas elevadas na maior parte do tempo. A mudança nas condições atmosféricas vão intensificar o calorão, típico desta época do ano, favorecendo a formações de nuvens carregadas no município.

Nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, apesar do tempo parcialmente nublado, os termômetros chegam aos 26°C, ao longo das horas as chances de chuva crescem e podem surgir a qualquer momento. Na sexta-feira, 12, quase nada muda no clima. A mínima de 19°C sobe até os 27°C, acompanhada de temporais a partir da tarde.

Mais chuvas são esperadas na cidade durante o sábado, 13. A umidade relativa do ar alcança os 73%, a máxima não passará dos 26°C. No domingo, 14, as temperaturas se elevam, se aproximando dos 28°C após o almoço. As chances de chuva são altas.